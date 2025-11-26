26.11.2025 06:31:28

Acrinova Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Acrinova Registered B stellte am 25.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Acrinova Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 SEK je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32,3 Millionen SEK – eine Minderung von 19,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 39,9 Millionen SEK eingefahren.

