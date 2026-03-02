Acrinova Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Acrinova Registered B ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Acrinova Registered B die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,170 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 70,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41,2 Millionen SEK umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 0,940 SEK je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Acrinova Registered B 0,520 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 21,21 Prozent auf 125,83 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte Acrinova Registered B 159,70 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at