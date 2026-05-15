Acrivon Therapeutics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Acrivon Therapeutics lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Acrivon Therapeutics ein EPS von -0,510 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at