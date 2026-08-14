Acrivon Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Acrivon Therapeutics hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,43 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Acrivon Therapeutics ein EPS von -0,550 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at