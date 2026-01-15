15.01.2026 06:31:29

Acrodea vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Acrodea hat sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,23 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,540 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Acrodea im vergangenen Quartal 806,7 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 98,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Acrodea 406,8 Millionen JPY umsetzen können.

