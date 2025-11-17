|
Acrow India präsentierte Quartalsergebnisse
Acrow India hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das EPS lag bei -1,31 INR. Ein Jahr zuvor waren -18,040 INR je Aktie erzielt worden.
