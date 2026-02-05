|
Acrysil: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Acrysil hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 7,41 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Acrysil noch ein Gewinn pro Aktie von 4,37 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,23 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,03 Milliarden INR in den Büchern standen.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 8,60 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2,42 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
