Acrysil hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Acrysil hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 11,05 INR gegenüber 8,03 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Acrysil im vergangenen Quartal 2,62 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Acrysil 2,27 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at