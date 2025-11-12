Acrysil stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Acrysil ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Acrysil die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 9,56 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,92 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,07 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,41 Milliarden INR ausgewiesen.

