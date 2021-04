ACS bekundet Interesse an Autostrade per l'Italia - Zeitung

BARCELONA (Dow Jones)--Der spanische Hochtief-Mutterkonzern ACS hat einem Zeitungsbericht zufolge Interesse an dem italienischen Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia angemeldet. Die Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS) sei an den Autostrade-Mutterkonzern Atlantia SpA herangetreten, berichtet die Financial Times unter Berufung auf einen ihr vorliegenden Brief. ACS bewerte Autostrade, an der Atlantia 88 Prozent hält, mit 9 bis 10 Milliarden Euro.

ACS, Atlantia und Autostrade per l'Italia reagierten nicht auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

Atlantia liegt bereits ein Angebot eines Konsortiums unter Führung des staatlichen italienischen Kreditgebers Cassa Depositi e Prestiti (CDP) für sein Autobahngeschäft vor, das der Konzern aber zuletzt als nicht ausreichend bezeichnete.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2021 12:41 ET (16:41 GMT)