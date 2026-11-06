ACS erwägt Hochtief-Komplettübernahme und Turner-IPO - Agentur

DOW JONES--Die spanische ACS lotet einem Agenturbericht zufolge strategische Optionen für die börsennotierte Hochtief AG aus. Darunter fällt auch eine mögliche Komplettübernahme oder eine Fusion der beiden Unternehmen, wie Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtet. Als Teil eines Deals würde ACS dann eine Börsennotierung der US-Tochter von Hochtief, Turner Construction, in New York Erwägung ziehen.

ACS ist mit 75,7 Prozent an dem DAX-Konzern Hochtief beteiligt. Eine Hochtief-Sprecherin lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme ab. ACS wollte laut Bloomberg keinen Kommentar abgeben.

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November 06, 2026 13:29 ET (18:29 GMT)