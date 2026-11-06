ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|
06.11.2026 19:28:41
ACS erwägt Hochtief-Komplettübernahme und Turner-IPO - Agentur
DOW JONES--Die spanische ACS lotet einem Agenturbericht zufolge strategische Optionen für die börsennotierte Hochtief AG aus. Darunter fällt auch eine mögliche Komplettübernahme oder eine Fusion der beiden Unternehmen, wie Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtet. Als Teil eines Deals würde ACS dann eine Börsennotierung der US-Tochter von Hochtief, Turner Construction, in New York Erwägung ziehen.
ACS ist mit 75,7 Prozent an dem DAX-Konzern Hochtief beteiligt. Eine Hochtief-Sprecherin lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme ab. ACS wollte laut Bloomberg keinen Kommentar abgeben.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 06, 2026 13:29 ET (18:29 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ACS S.A.
|
07.11.26
|ACS dementiert Bericht über Interesse an Komplettübernahme von Hochtief (dpa-AFX)
|
06.11.26
|ACS erwägt Hochtief-Komplettübernahme und Turner-IPO - Agentur (Dow Jones)
|
06.11.26
|ROUNDUP/IPO/Kreise: ACS erwägt Komplettkauf von Hochtief - Turner-Börsengang? (dpa-AFX)
|
04.11.26
|IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACS-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.26
|IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ACS von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
21.10.26
|IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACS-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
14.10.26
|IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.10.26
|IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ACS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu ACS S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ACS S.A.
|87,05
|2,53%
|HOCHTIEF AG
|363,00
|6,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.