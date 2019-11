ACS verkauft Mehrheit an sechs spanischen Schattenmaut-Konzessionen

Von Pietro Lombardi

MADRID (Dow Jones)--Die spanische Hochtief-Mutter ACS verkauft einen Mehrheitsanteil von 74 Prozent an sechs von ihrer Sparte Iridium gehaltenen Schattenmaut-Konzessionen in Spanien an Hermes Infrastructure. Die Konzessionen haben einen Gesamtwert von mehr als 950 Millionen Euro, wie die Actividades de Construccion y Servicios (ACS) mitteilte.

Iridium werde einen Anteil von 26 Prozent behalten, in den Führungsgremien weiterhin stark vertreten sein und auch bei der Verwaltung der Vermögenswerte mitwirken.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2019 12:17 ET (17:17 GMT)