ACS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ACS präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,890 EUR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 12,35 Milliarden EUR erwartet.

Redaktion finanzen.at