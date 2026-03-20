Actelis Networks hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Actelis Networks hat am 18.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Actelis Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,600 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 1,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,1 Millionen USD umgesetzt.

Actelis Networks vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 5,680 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -8,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Actelis Networks im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 52,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,67 Millionen USD im Vergleich zu 7,76 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at