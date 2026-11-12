Actelis Networks: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Actelis Networks hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Actelis Networks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 68,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at