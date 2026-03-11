Arsanis Aktie

Arsanis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H7Z1 / ISIN: US0428731097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.03.2026 16:07:09

Actelis Networks Stock Gains On MetaLight Networking Solutions Order From Japanese Entity

(RTTNews) - Stock of Actelis Networks, Inc. (ASNS) is climbing about 48 percent on Wednesday morning trading after it received a significant order from a Japanese governmental entity for the supply of dozens of units of its MetaLight networking solutions to support critical civil and defense infrastructure modernization across Japan.

The company's shares are currently trading at $0.54 on the Nasdaq, up 48.43 percent. The stock opened at $0.46 and has climbed as high as $0.61 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $0.16 to $12.9.

The order, placed through Actelis' established Japanese channel partner and distributor, will deploy dozens of the Company's proven MetaLight units across a range of critical infrastructure environments.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Arsanis Inc Registered Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Arsanis Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:14 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen