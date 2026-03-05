Acter Technology Integration Group A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Acter Technology Integration Group A hat am 02.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Acter Technology Integration Group A 0,400 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Acter Technology Integration Group A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 872,0 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 561,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,54 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Acter Technology Integration Group A 1,14 CNY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,99 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Acter Technology Integration Group A einen Umsatz von 2,01 Milliarden CNY eingefahren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,43 CNY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 2,71 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at