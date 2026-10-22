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22.10.2026 06:31:29
Acter Technology Integration Group A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Acter Technology Integration Group A lud am 20.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,82 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,330 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 821,5 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 752,4 Millionen CNY.
Redaktion finanzen.at
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