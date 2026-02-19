Actic Group Registered legte Quartalsergebnis vor

Actic Group Registered gab am 18.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 SEK. Im Vorjahresviertel waren -0,210 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,23 Prozent auf 171,4 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 180,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,42 SEK eingefahren. Im Vorjahr waren -0,390 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 695,14 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 693,79 Millionen SEK umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 2,86 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 697,49 Millionen SEK taxiert.

Redaktion finanzen.at