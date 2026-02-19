|
19.02.2026 06:31:28
Actic Group Registered legte Quartalsergebnis vor
Actic Group Registered gab am 18.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 SEK. Im Vorjahresviertel waren -0,210 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,23 Prozent auf 171,4 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 180,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,42 SEK eingefahren. Im Vorjahr waren -0,390 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 695,14 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 693,79 Millionen SEK umgesetzt.
Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 2,86 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 697,49 Millionen SEK taxiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.