Actic Group Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Actic Group Registered präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,94 SEK, nach 0,730 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 170,3 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 156,6 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at