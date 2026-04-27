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27.04.2026 06:31:29
Actic Group Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Actic Group Registered präsentierte in der am 24.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,490 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,05 Prozent auf 178,8 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 192,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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