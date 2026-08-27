Actic Group Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Actic Group Registered lud am 25.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 SEK. Im Vorjahresviertel waren 2,02 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 172,7 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 1,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Actic Group Registered 174,9 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at