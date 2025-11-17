Actinium Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Actinium Pharmaceuticals äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,370 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at