Actinium Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A110R5 / ISIN: US00507W1071
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15.10.2026 13:41:22
Actinium Pharmaceuticals Names Matt David CFO
(RTTNews) - Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM), a clinical-stage biopharmaceutical company developing targeted radiotherapies for cancer, said Thursday it has appointed Matt David as chief financial officer.
David brings more than 20 years of experience in biopharmaceutical leadership, healthcare investment banking and equity research. He joins Actinium from CorMedix Inc. (CRMD), where he most recently served as executive vice president and chief business officer.
Actinium shares were up about 2% in pre-market trading after closing at $0.9746 on Wednesday.
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