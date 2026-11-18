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18.11.2026 06:31:28
Actinium Pharmaceuticals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Actinium Pharmaceuticals hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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