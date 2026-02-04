Action Construction Equipment: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Action Construction Equipment hat am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,78 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9,38 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,55 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,75 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at