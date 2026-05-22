Action Construction Equipment zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Action Construction Equipment hat am 20.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,32 INR. Im Vorjahresviertel waren 9,97 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,29 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,61 Milliarden INR in den Büchern standen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 34,88 INR gegenüber 34,39 INR im Vorjahr.

Action Construction Equipment hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 32,80 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 33,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at