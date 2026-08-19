Action legte Quartalsergebnis vor

Action hat am 17.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,660 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 730,4 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 713,1 Millionen PLN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at