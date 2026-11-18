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18.11.2026 06:31:28
Action präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Action präsentierte am 17.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,77 PLN. Im Vorjahresviertel waren 0,580 PLN je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 926,1 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 744,7 Millionen PLN in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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