Action stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Action hat am 21.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,370 PLN je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,68 Prozent auf 744,7 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 627,5 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at