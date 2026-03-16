Action verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Action hat am 13.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,84 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Action ein EPS von 0,840 PLN je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 873,0 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 760,7 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,24 PLN eingefahren. Im Vorjahr waren 2,34 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,99 Milliarden PLN, während im Vorjahr 2,53 Milliarden PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at