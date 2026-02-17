Active Clothing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Active Clothing hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,25 INR gegenüber 2,02 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,45 Prozent auf 965,0 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 999,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at