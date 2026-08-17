Active Clothing öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Active Clothing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,37 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 675,5 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Active Clothing 644,6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at