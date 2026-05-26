Active Clothing: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Active Clothing präsentierte am 25.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,05 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Active Clothing im vergangenen Quartal 727,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Active Clothing 683,5 Millionen INR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,48 INR. Im Vorjahr hatte Active Clothing 5,45 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,16 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,95 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at