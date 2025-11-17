|
17.11.2025 06:31:29
Active Clothing zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Active Clothing präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 1,76 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 827,7 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 814,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.
