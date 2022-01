Activision Blizzard: 15 Dollar geschenkt? Alles zum Übernahme-Trade

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Es wäre die größte Übernahme in Microsofts Geschichte: 70 Milliarden Dollar will der Konzern für Activision Blizzard zahlen. 95 Dollar je Aktie . Doch der Kurs steht unter 80 Dollar. Sind also sichere 19 Prozent mit der Aktie drin? Sollten Anleger jetzt einsteigen? DER AKTIONÄR analysiert Chancen und Risiken.