Activision Blizzard: Mehr als nur „Call of Duty“

Mit dem Zukauf von Activision Blizzard hat sich Microsoft eine ganze Handvoll attraktiver Franchises unter den Nagel gerissen. Doch nicht nur bekannte Marken wie „Call of Duty“ oder „World of Warcraft“ sind nun in den Händen den Software-Riesen, sondern auch ältere Spieleserien wie „King’s Quest“, „Guitar Hero“ oder „HeXen“.Diese alten Franchises will Xbox-Chef Phil Spencer keineswegs links liegen lassen. „Wir hoffen, dass wir es schaffen mit ihnen zu arbeiten, sobald der Deal abgeschlossen ist. Denn dann haben wir die Ressourcen übrig, um an den Franchises, die ich seit meiner Kindheit liebe und welche die Teams wirklich haben wollen, zu arbeiten“, so Spencer in einem Interview gegenüber der Washington Post.„Ich denke es geht vor allem darum, Ressourcen hinzuzufügen und das Potential zu steigern“, erklärt der Xbox-Chef und verweist damit auf das hohe Langfrist-Potenzial, welches das Portolio von Activision Blizzard aufweist.