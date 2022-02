Activision-Deal: Microsoft bekommt es mit Khan zu tun

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Laut einem Bericht von Bloomberg wird nicht das US-Justizministerium, sondern die Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde FTC für die Prüfung der Übernahme von Activision Blizzard zuständig sein. Damit liegt die Zukunft des Deals in der Hand einer Behörde, deren Behördenleiterin sich bereits gegen die Übernahmen großer Tech-Konzerne ausgesprochen hat.Schon lange ist die FTC-Vorsitzende Lina Khan eine Kritikerin der zunehmenden Marktmacht der großen Tech-Konzerne und hat daher angekündigt, bei der Prüfung entsprechender Übernahmen aggressiver vorzugehen als in der Vergangenheit. Unter ihrer Führung wurde beispielsweise gegen den Zusammenschluss von Nvidia und Arm geklagt.Das Kartellrecht soll wieder konsequent durchgesetzt werden. Das ist die klare Botschaft, die auch US-Präsident Joe Biden an die Wirtschaft gerichtet hat.