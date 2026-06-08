Activision Blizzard Aktie
WKN DE: A0Q4K4 / ISIN: US00507V1098
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08.06.2026 09:15:00
Activision kündigt erstes neues „Spyro“-Spiel seit fast 20 Jahren an
„Spyro: A Realm Beyond“ wird das erste neue Spyro-Abenteuer seit fast zwei Jahrzehnten. Auch eine Switch-2-Version ist geplant. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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