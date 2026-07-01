Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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01.07.2026 12:19:20
Activist arrests surge in Turkey ahead of key NATO summit
Protesters are clearly unwelcome ahead of the upcoming NATO summit in Ankara. Amid a strict ban on public gatherings, 225 activists have already been arrested.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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