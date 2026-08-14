Members Aktie
WKN DE: A1W8PZ / ISIN: JP3921700005
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14.08.2026 06:00:14
Activist Cevian calls for higher pay for UK board members
Investor argues non-executive pay should triple to help boost performance and growthWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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