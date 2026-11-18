Chemring Group Aktie
WKN DE: A1JFNS / ISIN: GB00B45C9X44
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18.11.2026 17:00:06
Activist investor pushes for Chemring break-up
UK defence group has failed to capitalise on surge in European military budgets, says Palliser CapitalWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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