Devon Energy Aktie
WKN: 925345 / ISIN: US25179M1036
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17.06.2026 19:03:53
Activist investor TCIM targets Devon Energy after landmark merger
Speculation of a looming consolidation wave mounts in the heartland of the US shale oil patchWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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