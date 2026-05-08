Capita Aktie
WKN DE: A0MZ15 / ISIN: GB00B23K0M20
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08.05.2026 16:11:47
Activist Oasis builds its Capita stake to 15% before AGM
Hong Kong-based investor had steadily increased its exposure to UK outsourcer via swapsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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