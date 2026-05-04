General Mills Aktie
WKN: 853862 / ISIN: US3703341046
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04.05.2026 18:55:00
Activist Pressure Is Growing on Consumer Staples Giants. Is General Mills a Buy, Sell, or Hold?
Activist investors have targeted several prominent packaged food giants, including Kraft Heinz (NASDAQ: KHC) and PepsiCo (NASDAQ: PEP), over the past few years. Those companies were once considered stable blue chip stocks, but they lost their momentum as they faced tougher competition, shifting consumer tastes, and intense macro headwinds.As a result, big activist investors -- like Trian Partners at Kraft Heinz and Elliot Management at PepsiCo -- swooped in and pushed for big changes. However, one struggling packaged foods giant that hasn't attracted much activist attention is General Mills (NYSE: GIS), which lost nearly 40% of its value over the past 12 months and trades at just 8 times this year's earnings.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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