EPAM Systems Aktie
WKN DE: A1JS9Q / ISIN: US29414B1044
|
31.08.2026 14:00:01
Activist pushes EPAM Systems for buybacks as AI hits its shares
Engine Capital’s campaign comes as investors bet artificial intelligence will hurt consultancies and software groupsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EPAM Systems Inc
|
14:00
|Activist pushes EPAM Systems for buybacks as AI hits its shares (Financial Times)
|
06.08.26
|Ausblick: EPAM Systems öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: EPAM Systems legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: EPAM Systems legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: EPAM Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu EPAM Systems Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EPAM Systems Inc
|100,95
|2,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.