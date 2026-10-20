Honeywell Technologies Aktie
WKN DE: A42C19 / ISIN: US4385162056
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20.10.2026 03:00:07
Activist Starboard targets Honeywell spin-off Solstice after failed megadeal
Fund pushes for $100mn in cost cuts and sees growth potential in nuclear business as AI drives power demandWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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