The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
20.01.2026 11:05:00
Actress Aubrey Plaza puts L.A. home back on the market for discounted price of $5.75 million
Aubrey Plaza has relisted the Mediterranean-style Los Angeles home where her husband, Jeff Baena, died.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!