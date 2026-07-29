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29.07.2026 10:59:00

Actress Elisha Cuthbert sells her West Hollywood home for $1.9 million after price cut

Hollywood actress Elisha Cuthbert has officially sold her lavish Los Angeles home for $1.93 million, days after the property was put back on the market with a significant discount.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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