Actuate Therapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Actuate Therapeutics hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Actuate Therapeutics ein EPS von -0,250 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at